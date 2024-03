Auto colpita nella golena da un pezzo di ferro arrugginito caduto dal cavalcavia dell'asse attrezzato [FOTO]

L'automobile di un uomo parcheggiata nella golena sud di Pescara è stata colpita da un pezzo di ferro arrugginito nella mattinata di venerdì 15 marzo.

La vettura era posteggiata all'altezza de passaggio pedonale del Caffè Letterario quando è stata improvvisamente colpita da un pezzo di ferro arrugginito precipitato dal cavalcavia dell'asse attrezzato.

«Stamattina», racconta il cittadino, «sotto al ponte golena in corso Manthone si sono staccati e sono caduti dei pezzi di metallo arrugginiti dal ponte, uno dei quali sopra la mia macchina rovinando il tetto. Se fosse passato qualcuno a piedi come sarebbe andata a finire? Ovviamente ho chiamato la polizia locale per fare il verbale e hanno allertato anche i vigili del fuoco che sono sul posto».

Proprio dai vigili del fuoco fanno sapere che a cadere sia stato un pezzetto di una scossalina in metallo che ha rigato il tetto di una vettura parcheggiata. Sul posto sono intervenuti anche gli addetti dell'Anas per un controllo della scossalina del cavalcavia.