Aggredito con un pugno e ferito a un occhio un autista della Tua nel terminal bus, caccia a due minorenni

Nuovo episodio di violenza nei confronti di un autista degli autobus della Tua.

Nella serata di lunedì 5 febbraio, poco prima delle ore 20, una nuova aggressione si è verificata nel terminal bus di Pescara.

Il fatto sarebbe avvenuto sul pullman delle 19:40 che da Pescara arriva all'Aquila.

Come da protocollo, prima di mettere in moto, il conducente, un 40enne aquilano, stava controllando i biglietti ma un ragazzo e una ragazza minorenni ne erano sprovvisti. Diretti a Chieti Scalo, avrebbero detto di non avere i soldi per pagare, un euro e venti ciascuno. A raccogliere il racconto di quanto avvenuto è stato il segretario generale Filt Cgil, Patrizio Gobeo: «Il conducente ha chiesto ai due di farseli dare dagli altri passeggeri, e che, in ogni caso, una soluzione si sarebbe trovata. Per tutta risposta il ragazzo si sarebbe diretto verso il posto di guida e, nel tentativo di sfilare la chiave d'accensione dal cruscotto, ha urtato, rompendolo, il rallentatore, una leva che si trova vicino al volante del bus. Attimi di concitazione seguiti da un pugno sferrato a un occhio dell'autista dall'adolescente, subito dopo in fuga con l'amica, ricercato ora dai carabinieri. Il dipendente Tua, dolorante e scosso per l'accaduto, ha proseguito il viaggio verso casa all'Aquila, ma da passeggero, rilevato alla guida da un altro collega. Adesso basta è il quarto episodio di violenza in una settimana, calci, pugni e danni ai mezzi. Dall'azienda ci aspettiamo fatti e non proclami. L' articolo 2087 del codice civile è chiaro, l'azienda deve garantire l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti».