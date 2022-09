Astore precipita in piazza a Spoltore [FOTO]

Un Astore, esemplare di uccello rapace che di solito vive in ambienti boschivi, è letteralmente precipitato nella giornata di ieri, 2 settembre, in piazza Di Marzio a Spoltore. Lo riporta il quotidiano on line Spoltore Notizie, spiegando che molto probabilmente il volatile è caduto giù dopo aver impattato contro un ostacolo.

È stato un cittadino a recuperarlo, per poi affidarlo alle cure di un centro specializzato. Nelle campagne spoltoresi, recentemente, sono stati osservati altri esemplari di rapaci come la Poiana di Harris o il Gruccione. Di conseguenza, l'episodio che ha riguardato questo Astore è meno bizzarro di quanto non si possa credere.