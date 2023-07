Assalto a un portavalori nel tratto pescarese dell'autostrada A14: caos, fiamme e traffico bloccato [FOTO-VIDEO]

Assalto a un portavalori lungo il tratto pescarese dell'autostrada A14.

L'azione dei malviventi, una tentata rapina, è stata messa in atto intorno alle ore 7 di venerdì 7 luglio.

Il colpo è stato provato nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Nord/Città Sant'Angelo in direzione nord all'altezza di Villa Santa Maria, al km 375.

Tratto attualmente chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia (all'interno sono diversi i chilometri di coda) con entrata consigliata verso Bari: Pescara sud/Francavilla al Mare; uscita consigliata provenendo da Ancona: Atri/Pineto. Lungo la carreggiata è presente anche del fumo a causa di un incendio provocato dai banditi. Dalle webcam di Autostrade per l'Italia si vede un camion di traverso lungo l'intera carreggiata che impedisce il passaggio degli altri veicoli. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia e le squadre dei vigili del fuoco. Oltre al personale di Autostrade per l'Italia e i mezzi di soccorso meccanici e sanitari.

Dopo le gallerie di Cappelle sul Tavo sono state ritrovate tre automobili date alle fiamme.

Notizia in aggiornamento

