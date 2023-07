L'assalto al portavalori in autostrada fallito per l'intervento della polizia, ricercati 7 banditi armati [FOTO-VIDEO]

L'assalto al portavalori dell'istituto di vigilanza Aquila messo in atto lungo l'autostrada A14, all'altezza di Spoltore, è fallito per il tempestivo intervento sul posto della polizia. L'arrivo delle pattuglie ha costretto il commando, armato sino ai denti, a fuggire, come riferisce l'agenzia LaPresse.

Efficace e immediato l'intervento degli agenti della stradale di Pescara e della squadra volante, quest'ultima guidata dal commissario capo Pierpaolo Varrasso.

Tutti i poliziotti sono stati coordinati dal questore Luigi Liguori. L'arrivo immediato dei poliziotti ha costretto i banditi ad abbandonare il campo e fuggire a mani vuote. Al colpo tentato avrebbero partecipato almeno 7 banditi con volti travisati e armati di mitragliette, utilizzate durante l'operazione fortunatamente fallita e senza feriti. I componenti della banda sono ricercati in tutta la regione.