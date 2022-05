Viaggiava in autostrada con 200 chili di droga, fermato e arrestato in un'area di servizio di Città Sant'Angelo

Un uomo è stato arrestato dalle forze dell'ordine in un'area di servizio dell'autostrada A14 nel territorio di Città Sant'Angelo.

Il fatto risale a venerdì scorso quando dopo un controllo nell'auto dell'uomo sarebbe stato rinvenuto un ingente quantitativo di droga.

Ben 200 chilogrammi di sostanza stupefacente, del tipo hashish.

Non è stato difficile per le forze dell'ordine individuare la droga visto il rilevante quantitativo. Sarebbero stati infatti trovati 200 panetti dentro 5 scatole di cartone, tre borsoni e una busta. L'arresto è stato convalidato dal Gip e come richiesto dalla procura è stato disposto il trasferimento in carcere per l'uomo che era partito da Reggio Calabria.