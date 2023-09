Blitz contro clan mafioso a Catania, un arresto anche in Abruzzo

Un arresto è stato eseguito anche in Abruzzo nell'ambito dell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia (Dda) della procura di Catania denominata "Ultimo atto".

Come riporta l'agenzia LaPresse, la misura cautelare è stata eseguita nel carcere di Sulmona nella mattinata di mercoledì 13 settembre.

A eseguirla la polizia penitenziaria su richiesta dei carabinieri che hanno svolto l'indagine.

Nel complesso misure cautelari in carcere per 13 esponenti del clan Biancavilla, accusati a vario titolo di associazione mafiosa e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Alcune misure sono state eseguite in carcere dai carabinieri. L'inchiesta ha preso spunto dall'inchiesta di 5 anni fa sul tentato omicidio di Davide Galati Massaro del 9 settembre 2018 e ha permesso di svelare le dinamiche nel clan Toscano-Tomasello-Mazzaglia, articolazione territoriale della "famiglia" mafiosa Santapaola-Ercolano di Cosa nostra di Catania, individuando anche l'attuale reggente. Traffico di stupefacenti ed estorsioni agli imprenditori del posto costretti, tra l'altro, a pagare il pizzo anche fornendo biglietti gratis ai figli degli affiliati al clan. I militari dell'Arma hanno proceduto al sequestro, per la successiva confisca, di 2 società di trasporto merci, che sarebbero riconducibili al gruppo criminale.