Arrestato operaio di uno dei cantieri dell'autostrada A14 durante un controllo della polizia, eseguito ordine di carcerazione

Un uomo, un operaio che stava lavorando in uno dei cantieri dell'autostrada A14, è stato tratto in arresto nel corso di un controllo eseguito dalla polizia stradale.

Infatti gli agenti della sottosezione di Pescara Nord, nell'ambito di un servizio di vigilanza stradale, hanno effettuato un controllo in uno dei cantieri attualmente attivi sull’autostrada A14, in un tratto facente parte del territorio comunale di Silvi.

Nella circostanza i poliziotti avrebbero accertato che il dipendente di una ditta operante nel cantiere era colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Corte di Appello di Milano, dovendo espiare la pena di mesi tre di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare.