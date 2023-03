Morì investito da un'auto a Silvi: non fu un incidente ma omicidio, arrestato dai carabinieri un imprenditore

Svolta nelle indagini portate avanti da circa un anno dai carabinieri del nucleo investigativo di Teramo, in merito all'incidente stradale che costò la vita a Marco Monti, 51enne di Città Sant'Angelo investito da un'automobile il 19 aprile 2022 a Silvi Marina, lungo la statale adriatica all'altezza di un night club. Secondo gli inquirenti, infatti, non è stata una tragica fatalità ma di un omicidio. L'uomo, infatti, sarebbe stato spinto volontariamente in mezzo alla strada mentre transitava un automobilista che lo ha inevitabilmente travolto con la sua vettura. Per questo, è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale un imprenditore 60enne di origini napoletane.

Finda subito, dopo l'incidente e i rilievi condotti dai carabinieri, emergevano alcune anomalie e contraddizioni in fase d'indagine: le testimonianze infatti erano in alcuni casi non concordanti sulla dinamica dei fatti, e sarebbero diventate irreperibili anche le immagini delle telecamere di sorveglianza del night club di fronte al quale è avvenuto l'incidente mortale. Per questo, non è stata archiviata la morte di Monti come semplice incidente stradale ed assieme ad altri elementi emersi durante le indagini nel corso dei mesi, si è giunti alla richiesta di misura cautelare ottenuta nella giornata odierna che ha portato all'arresto dell'imprenditore che opera nel settore dei locali notturni.

Secondo gli inquirenti, fra Monti e l'arrestato ci sarebbe stato un litigio per motivi di gelosia legato ad una donna che lavorava nel night club che frequentava la vittima, ed il 60enne lo avrebbe spinto facendolo finire in mezzo alla strada, dove in quel momento transitava l'automobile che ha centrato e colpito il 51enne mortalmente. L'automobilista si era immediatamente fermato per prestare soccorso.