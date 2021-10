Spacciava droga tra i giovani dell'area Vestina, arrestato ragazzo di 20 anni di Collecorvino

Un ragazzo di 20 anni di Collecorvino è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, l'altro ieri, giovedì 14 ottobre.

Il 20enne è stato sorpreso dai militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Penne ed è ritenuto responsabile dello spaccio di droga tra i giovani dell'area Vestina.

È stata rinvenuta marijuana pronta alla vendita e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

A casa dell’arrestato, residente a Collecorvino, sono stati rinvenuti, ben occultati all’interno di un locale dedicato alla rimessa per attrezzature agricole, oltre 150 grammi di marijuana già essiccata e pronta alla vendita nonché tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi come bustine in cellophane e un bilancino di precisione. Per il 20enne sono scattate le manette per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, arresto convalidato dal tribunale di Pescara dove è stato giudicato con rito “direttissimo”.