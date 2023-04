Ruba in supermercato e viene arrestato: nello zaino nascondeva carte di credito e documenti sottratti da auto in sosta

È stato fermato perché ritenuto responsabile di un furto appena compiuto all'interno di un supermercato, ma all'interno dello zaino dove aveva nascosto la merce gli agenti della squadra voltante diretta dal vice questore aggiunto Pierpaolo Varrasso avrebbero trovato anche portafogli e carte di credito sottratte da auto in sosta in tre precedenti occasioni. Per questo un 32enne, straniero irregolare, è stato arrestato con le accuse di furto e ricettazione.

Il fatto è avvenuto nella mattina del 23 aprile. L'uomo è stato visto da un dipendente del market di via Tiburtina mentre nascondeva nella sua borsa i prodotti del negozio fuggendo quindi verso via Lago di Capestrano. Chiamato subito il 113 è il 32enne è stato fermato poco dopo la fuga. È così che si è scoperto che nello zaino nascondeva anche quello che sarebbe il provente di altri colpi messi a segno in altri episodi segnalati alla polizia.

La merce è state restituita al responsabile del negozio, con l'uomo portato nelle camere di sicurezza della questura dove resta in attesa della convalida del provvedimento precautelare.