Destinatario di ordine di carcerazione sorpreso a rubare di notte in uno stabilimento balneare, arrestato

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla polizia la scorsa notte a Pescara.

Il 32enne finito in manette si è scoperto in seguito come fosse destinatario della misura restrittiva della custodia cautelare in carcere.

Alle ore 3, gli agenti della squadra volante sono intervenuti in uno stabilimento balneare del lungomare nella zona centrale dopo l’attivazione del sistema di allarme.

I poliziotti, arrivati immediatamente sul posto, unitamente a personale dell’istituto di vigilanza, sono entrati nell’attività dove si era introdotto un uomo presumibilmente per rubare, che è stato bloccato e accompagnato in questura. Essendo privo di documenti utili alla sua identificazione, il 32enne è stato sottoposto a fotosegnalamento. Gli accertamenti di rito hanno consentito di verificare che lo stesso fosse destinatario del provvedimento di custodia cautelare in carcere quale aggravamento della precedente misura, emesso dal tribunale di Roma. L’arrestato, gravato da svariati precedenti, è stato accompagnato nel carcere di Pescara.