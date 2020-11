Sorpreso con la droga in auto lungo la Tiburtina Valeria a Popoli, arrestato dai carabinieri

Un uomo è stato sorpreso con della droga in auto lungo la strada statale Tiburtina Valeria e tratto in arresto dai carabinieri di Popoli.

A essere arrestato un 40enne del posto già noto alle forze dell'ordine per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell'Arma hanno eseguito un controllo preventivo e, insospettiti dagli atteggiamenti nervosi del soggetto, hanno deciso, dopo l'identificazione, di procedere con la perquisizione personale e veicolare.

All'interno della vettura sono stati rinvenuti due involucri contenenti rispettivamente 5 grammi di eroina e 1 grammo di cocaina giá pronti per essere immessi illegalmente sul mercato.