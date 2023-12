Devono scontare 9 mesi e 4 anni e mezzo di reclusione, un uomo e una donna arrestati

La polizia ha arrestato due persone a Pescara in esecuzione di condanne definitive.

Nello specifico, gli agenti della squadra mobile, hanno posto in detenzione domiciliare un 40enne pescarese, il quale dovrà scontare 9 mesi di reclusione per una truffa commessa nel 2016.

Mentre una donna di 30 anni di Pescara è stata condotta in carcere per espiare la pena di 4 anni e 5 mesi di reclusione, a cui è stata condannata per una serie di furti e reati in materia di stupefacenti commessi tra il 2012 e il 2019.