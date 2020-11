Viola le norme anti Covid per spacciare, in manette un uomo di Città Sant'Angelo. Si tratta di un 53enne che ieri è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Chieti. Fermato per un controllo, poiché era diretto nel centro di Chieti non aveva rispettato le disposizioni del Dpcm che vietano di andare fuori dal proprio Comune e, di conseguenza, è stato multato. Ma non è tutto, perché è stato anche trovato con hashish e cocaina nascosti nel vano della ruota di scorta.

Tutto è cominciato quando gli agenti della squadra volante lo hanno notato in via Principessa di Piemonte alla guida della sua vettura: non ha saputo fornire motivazioni sulla sua presenza a Chieti e, soprattutto, si è mostrato nervoso, insospettendo gli inquirenti. A quel punto è scattata la perquisizione, rinvenendo un sacchetto di tela con 5 panetti di hashish del peso complessivo di mezzo chilo e un involucro con 30 grammi di cocaina.

Inoltre, in un marsupio che il 53enne portava addosso, c'erano 1.600 euro in contanti, probabile provento di spaccio. L'angolano, già noto alle forze dell'ordine, è così finito nei guai per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ora si trova in carcere.