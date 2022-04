Da Montesilvano a Lecce per rubare all'Eurospin: bottino da 9mila euro, ma per loro sono scattate le manette

Sono partiti da Montesilvano per raggiungere i complici della provincia di Reggio Calabria a Lecce e rubare nei punti vendita dell'Eurospin. Diversi i colpi messi a segno dalla banda nella città pugliese per un bottino complessivo di 9mila euro in merce. Quello di ieri, però, è stato l'ultimo. I quattro, due uomini e due donne di età compresa tra i 27 e i 34 anni di nazionalità rumena con alcuni di loro residenti a Montesilvano, sono stati arrestati dalla polizia.

Quello sventato sarebbe stato il colpo più fruttuoso: dagli scaffali, infatti, avrebbero sottratto merce per un valore complessivo di 6mila euro cui si aggiungerebbero altri 3mila euro frutto dei colpi precedenti. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il vigilante del supermercato che ha notato movimenti sospetti e allertato subito la sala operativa della polizia. L'uomo ha inseguito per un tratto la banda che era nel frattempo salita in auto, permettendo agli agenti della volante di bloccarli e trarli in arresto.