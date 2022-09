In difficoltà per le forti raffiche di vento, anziano soccorso in mare

Ieri pomeriggio, intorno alle ore 15, è stato salvato un anziano in mare che stava iniziando a essere in difficoltà a causa del forte vento di maestrale alzatosi all'improvviso, con raffiche che raggiungevano la velocità di oltre 75 km/h. Il fatto si è verificato nel tratto di acqua davanti alla nave di Cascella, dove si stava svolgendo la gara di Triathlon che è stata poi sospesa per maltempo.

L'uomo si trovava a circa 150 metri dalla riva e, grazie al prezioso contributo di due bagnanti, è stata richiamata l’attenzione degli acquascooter della “Salvamento Lifeguard - La compagnia del mare” che si trovavano nelle immediate vicinanze proprio come responsabili della sicurezza all’evento di Triathlon.

I due equipaggi, composti da Alessandro Di Filippo, Gaia Pugliese, Fabrizio Capricci e Luigi Sebastiani, hanno prestato subito il loro soccorso. In particolare, è stato Sebastiani a tuffarsi dalla moto (guidata dal compagno Capricci) e ad effettuare materialmente il recupero del malcapitato, un 75enne in stato di disorientamento.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Cristian Di Santo: "Un intervento molto delicato proprio perché il soccorso è stato effettuato con mare mosso e raffiche di vento impressionanti. Sapevamo benissimo dell'arrivo della perturbazione, tanto da aver anticipato la sospensione della gara. L'anziano è stato veramente fortunato ad aver avuto i soccorritori nelle vicinanze: di grande aiuto sono stati i richiami e le indicazioni dei bagnanti, anche a causa della scarsa visibilità".