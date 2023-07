Accende il fuoco e viene travolta dalla fiammata di ritorno: ustionata un'anziana di Spoltore

Stava cercando di accendere un camino o forse una stufa a legna nella rimessa della sua abitazione di Spoltore quando è stata travolta dal ritorno di fiamma riportando ustioni di primo e secondo grado.

Vittima del brutto incidente un'ultraottantenne che stava probabilmente cucinando. Allertati subito i soccorritori sul posto si è recata un'ambulanza del 118 che l'ha trasportata in ospedale. Da capire se sarà trasferita in un centro specializzato, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Ad occuparsi dei rilievi per ricostruire l'accaduto sono i carabinieri intervenuti non appena avvenuto il fatto.