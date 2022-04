Due alberi cadono sul ponticello del parco Arabona a Manoppello: sul posto i vigili del fuoco [FOTO]

Due alberi sono caduti nel tardo pomeriggio di oggi 5 aprile sul ponticello di legno del Parco Arabona a Manoppello. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale con un post sulla pagina Facebook dell'ente. Si tratta di due alberi, probabilmente secchi e avvolti dall'edera, cresciuti nell'area demaniale di Fosso Arabona e che improvvisamente hanno ceduto finendo sul passaggio del ponte. Diversi cittadini presenti nella zona hanno udito il boato al momento della caduta, fra questi il presidente del Consiglio Comunale Roberto Cavallo che ha allertato immediatamente le autorità competenti.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia locale di Manoppello, una ditta specializzata in giardinaggio ed una squadra con due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Alanno. Non si registrano danni a persone. La rimozione degli alberi è ancora in corso e l'area è stata interdetta e transennata per impedire l'accesso al pubblico. Da domani, fa sapere l'amministrazione comunale, scatteranno i controlli sulle alberature presenti.