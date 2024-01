Aggredita e rapinata la cantante pescarese Laura Ciriaco [FOTO]

La cantante pescarese Laura Ciriaco, ex concorrente di "The Voice of Italy", ha raccontato sui social di essere stata aggredita e rapinata nella mattinata di domenica 28 gennaio, intorno alle ore 11, davanti a un supermercato di Galassia di Melzo (Milano). L'artista, 39 anni, ha anche postato alcune fotografie che mostrano inequivocabilmente le contusioni da lei riportate. Ciriaco spiega di aver parcheggiato “sul retro, diciamo nella parte un po' più distante dall’ingresso ma comunque molto vicino al cancello di entrata/uscita”, quindi in "un posto trafficato tra chi arriva e chi va".

Una volta scesa dall’auto, è stata aggredita da "un uomo, sbucato letteralmente dal nulla, alto", che sembrava giovane, "con il volto quasi tutto coperto, occhi scuri". Ne scaturisce una collutazione perché il ladro prova a strapparle di mano la borsa, e lei oppone resistenza, venendo malmenata: "Il primo colpo arriva dritto in volto" spaccandole gli occhiali, "poi calci e pugni e spintoni. Infine ha la meglio lui". Laura molla la borsa e cade a terra, ma nessuna delle macchine in transito lì accanto si ferma per aiutarla, tanto che è costretta a lanciare lei stessa l'allarme, riuscendo a chiamare i carabinieri.

Se la cava con 30 giorni di prognosi, e deve anche ritenersi graziata dalla sorte perché invece "una signora di una certa età ci sarebbe rimasta secca". In realtà l'artista vuole esprimere la propria amarezza per non essere stata soccorsa da nessuno se non, alla fine, da "una coppia di ragazzi", e conclude: "Sono stata bravissima, sono stata fortunata, sono stata forte. Io non volevo essere niente. Non dovevo essere niente di tutto questo, non nel parcheggio di un supermercato alle 11.30 di domenica mattina. Volevo solo fare la spesa". Per leggere il post completo, clicca QUI.