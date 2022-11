Aggredisce i sanitari del pronto soccorso di Penne e si scaglia anche contro i carabinieri: arrestato

Ha minacciato, aggredito e cercato di colpire i sanitari del pronto soccorso di Penne con tutto ciò che gli era a portata di mano. Stessa cosa che ha cercato di fare con i carabinieri intervenuti per fermarlo e che in breve tempo sono riusciti a fermare la sua furia. Per questo un 55enne residente nella città vestina, è stato arrestato e dovrà ora rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

E' accaduto tutto ieri sera, martedì 29 novembre. A segnalare l'uomo ai carabinieri sono stati diversi cittadini che lamentavano la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione, probabilmente ubriaco, in centro. Portato al pronto soccorso in stato confusionale, avrebbe dato in escandescenze alla presenza degli altri pazienti in attesa.

Fermato dai militari mentre tentava di aggredire i sanitari, a loro non avrebbe fatto mancare offese e spintoni. Arrestato, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza di questa caserma in attesa della convalida e del rito direttissimo.

L'ennesimo episodio di violenza registrato all'interno di un pronto soccorso del territorio. Diversi quelli verificatisi negli ultimi mesi a Pescara.