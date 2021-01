Calci e pugni alla convivente dopo una discussione, la donna finisce in ospedale lui nei guai

Nuovo episodio di violenza nei confronti di una donna a Pescara.

L'ultimo caso risale alla tarda serata di ieri, venerdì 29 gennaio, quando i carabinieri hanno segnalato alla Procura un uomo di 48 anni italiano perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia.

Dalla ricostruzione fatta dai militari della Stazione di Pescara Principale, l'uomo, dopo una discussione nata per futili motivi, avrebbe aggredito la compagna convivente di 43 anni colpendola con calci e pugni.

La donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale con un'autoambulanza per una contusione cranio facciale, una al bacino sul lato sinistro e uno stato d'ansia reattivo. È stata giudicata guaribile in 15 giorni. L'uomo, senza ulteriori provvedimenti, ha lasciato l'abitazione familiare. Non risultano in precedenza ulteriori aggressioni da parte dell'aggressore.