Aereo da turismo atterra fuori pista e finisce nella vegetazione ad Alanno

Un aereo da turismo è atterrato fuori pista ad Alanno finendo nella vegetazione che ha attutito l'urto.

Come riporta LaPresse, l'incidente è avvenuto nell'avio superficie.

Paura per le due persone a bordo: un uomo di 69 anni di Pescara e una donna di 62 anni di Città Sant'Angelo.

Entrambi sono rimasti feriti e sono stati raggiunti dai soccorritori del 118 che li hanno trasportati con l'elisoccorso in ospedale a Pescara dopo averli stabilizzati sul posto. Hanno riportato un trauma toracico chiuso. In base alle prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto e le cause.