Morto il fotografo Adriano Di Girolamo di via Vespucci

È morto Adriano Di Girolamo, stimato fotografo di via Vespucci a Pescara.

Di Girolamo aveva 78 anni ed è venuto a mancare nell'ospedale di Atri dove era ricoverato a causa di una malattia che l'aveva colpito non molto tempo fa.

Lascia la moglie Nella, i figli Luca e Adriana, la nuora Eleonora, il genero Gianluca, gli adorati nipoti Edoardo e Filippo, la cognata Patrizia.

Basta dare un'occhiata al suo profilo Facebook per comprendere quanto fossero profonde la sua passione per la fotografia e l'amore per la sua città della quale sono numerosissimi gli scatti. Amava soprattutto immortalare Pescara all'alba e al tramonto. L'ultimo saluto a Di Girolamo verrà dato martedì 14 marzo alle ore 15:30 con i funerali in programma nella chiesa Santi Angeli Custodi muovendo anticipatamente dall'abitazione dell'estinto.