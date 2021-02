VIDEO | La zona arancione "morbida" secondo i 99 Cosse, una parodia tutta da ridere

La zona arancione "morbida" secondo i 99 Cosse. Il collettivo pescarese ha preso ispirazione da una serie tv tratta da un libro di Stephen King, "Under the dome", in cui si racconta che una cittadina americana un giorno si ritrova sotto una campana invisibile, dalla quale non si entra e non si esce.

Esattamente come stabilito dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, con la sua recente ordinanza relativa a Pescara, Spoltore e Montesilvano. Il risulta è una parodia tutta da ridere.