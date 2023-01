Ancora segnalazioni di strade dissestate, un lettore: "Situazione da terzo mondo" [FOTO]

Ancora una segnalazione, da parte di un nostro lettore, di strade in pessimo stato di manutenzione a Pescara. In questo caso, il cittadino ha preso come esempio via Tirino, via Celestino V ed altre vie dove sono presenti buche di grosse dimensioni che costituiscono un potenziale pericolo per gli automobilisti:

"Buongiorno gentile redazione , vorrei segnalare come penso sia ben nota, la pessima condizione che versano parecchie strade di Pescara nell'indifferenza dell'amministrazione comunale. Alcuni esempi via Tirino, via Celestino V e tante altre che rappresentano un serio pericolo per la circolazione per evitare buche ovunque. Vorrei un commento da parte del sindaco che vanta grandi opere cittadine sulla stampa e poi si hanno strade che sono il biglietto da visita di una citta' da terzo mondo oltre a viale Marconi inefficiente. Cominci a far rattoppare almeno le strade.Operai ne ha in abbondanza ."

Nei giorni scorsi, sempre un nostro lettore aveva segnalato un incidente capitato ad un'automobilista in via del Circuito, che era finito con la sua vettura in una grossa buca (già segnalata da giorni) provocando la rottura del braccetto dell'automobile che è stata rimossa grazie ad un carro attrezzi. Qualche mese fa, invece, il Pd con il segretario del cittadino Antonio Caroselli, il segretario del circolo Di Vittorio di Pescara Stefano Alberto Brandimarte e Stefania Catalano consigliera comunale avevano fotografato diverse strade con dissesti e buche pericolose per i cittadini, accusando l'amministrazione comunale di scarsa manutenzione ordinaria e straordinaria.