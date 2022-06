Venti ore in pronto soccorso per una visita cardiologica: il racconto di una nostra lettrice

Un'attesa di 20 ore in pronto soccorso per una visita cardiologica. E' quanto riferisce una lettrice de IlPescara che sabato alle 17.30 ha fatto il suo ingresso nel presidio di emergenza-urgenza.

Secondo quanto lei stessa racconta da venerdì sera ha iniziato a sentire un peso sul petto. Il sabato mattina la situazione non era migliorata e così, dopo aver contattato l'Usca ad ora di pranzo ed essere stata visitata da medici “molto gentili”, sottolinea, si è recata nel presidio perché per verificare le condizioni del cuore non avevano le strumentazioni adatte. “Sono arrivata in codice giallo”, racconta e subito sistemata nell'area covid essendo positiva. Le sono stati fatti i primi esami, ovvero ecocardiogramma e prelievo di enzimi. “I risultati erano pronti alle 23 di sabato, ma sono le 9.30 di domenica e non è ancora venuto il cardiologo a visitarmi”, aveva detto a IlPescara già ieri mattina. Di ore ne sono passate altre fino a quando, a venti ore dall'ingresso riferisce la donna, sarebbe finalmente stata sottoposta alla visita che attendeva dalle 23 del giorno prima.