Scorribande in motorino e vandalizzazione dei giochi davanti al teatro d'Annunzio: la denuncia di un lettore [FOTO]

“Questo è quello che succede tutti i giorni nel parco giochi dinanzi l'ingresso del teatro d'Annunzio. Riguardo a questo, purtroppo, tutti i giorni lo stesso gruppo di ragazzi vandalizza il parco usato come campo di battaglia e pista da corsa. Dalle prime ore del pomeriggio decine di ragazzi, anche alla presenza di mamme e bambini, si lancia contro finanche pali di legno (tutori degli alberi) e usa il prato come pista per scorribande con ciclomotori. Come contorno alcool e fumo”.

A denunciarlo è un residente della zona che, con alcune fotografie, mostra come, soprattutto nelle ore notturne, i ragazzi radunati nello spazio antistante il teatro, scorrazzino con i motorini sulle aiuole. In altre foto si vedono sporcizia e danni che, si presume, derivino proprio dalle scorribande dei ragazzi come lo scivolo divelto. Proprio poco tempo fa, riguardo lo stesso parco giochi per bambini, avevamo parlato della vandalizzazione della casetta di legno ripristinata, come promesso dal vicesindaco Gianni Santilli, nel giro di pochi giorni. Casetta rotta visibile anche in una delle foto inviateci. Il vicesindaco sindaco aveva parlato di una vera e propria “lotta” tra chi aggiusta e chi rompe. Le foto scattate lo dimostrerebbero.

Il residente fa sapere che tutto è stato già comunicato alla prefettura il Comune e la municipale denunciando però che di controlli non ce ne sarebbero abbastanza dato che gli episodi continuano a ripetersi. L'appello è a chi di dovere perché intervenga al fine di garantire “uno spazio verde ai bambini e un luogo sicuro ai cittadini” anche perché, aggiunge, alla fine "qualcuno potrebbe farsi male"