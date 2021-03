VIDEO | Due pescaresi a "C'è posta per te" su Canale 5, la storia di Elisabetta ed Enrico

Due pescaresi protagonisti a "C'è posta per te" su Canale 5 nella puntata andata in onda ieri sera, sabato 13 marzo.

La conduttrice Maria De Filippi ha raccontato la storia di Elisabetta che ha chiesto aiuto per cercare di far tornare a casa il marito andato via dopo 15 anni di matrimonio e 2 figli.

La donna ha riferito di ritenere che se il marito se n'è andato la colpa sia sua a causa di un doppio tradimento in seguito al quale si è rivolta a una psicologa.

E da quando il marito è andato via lei non ha fatto altro che chiedergli di tornare perché si sente persa e cerca una seconda possibillità. Dopo 2 volte che sono arrivati a un passo dalla separazione lei ci ripensa ma il marito la lascia fino alla richiesta di aiuto al programma della De Filippi. Enrico in trasmissione si presenta con i familiari (fratello e cognata) che sono contrari al ritorno con Elisabetta.

La De Filippi racconta la vicenda della coppia e prova a capire se ci siano margini per una riunione. Enrico avrebbe voglia di aprire la busta ma ha paura di non potersi fidare più della consorte. Dopo diversi minuti di dubbi e di stallo Enrico decide di aprire la busta e riabbracciare Elisabetta.

A questo link il video: https://www.wittytv.it/ce-posta-per-te/la-storia-di-elisabetta/