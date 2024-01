“Via Muzii e via Pellico da anni la toilette a cielo di chi abusa di alcol, ma nessuno fa niente”: la denuncia di una residente

Via Leopoldo Muzii e via Silvio Pellico sarebbero tutt'altro che “la zona centrale residenziale esclusiva della città”. Da anni ormai, denuncia una residente, i residenti e i cittadini sarebbero costretti a essere osservatori di una situazione di degrado tra persone che bivaccano davanti a un supermercato consumando alcol, ma anche (come si evince dalla foto inviataci), fermandosi a defecare tra le auto.

Si tratterebbe soprattutto di stranieri che stazionerebbero davanti all'attività commerciale e che assumerebbero comportamenti che “spesso sfociano in atteggiamenti piuttosto molesti dettati dal consumo eccessivo e continuativo di sostanze alcoliche. È facile intuire – denuncia la donna - che lo spazio da essi occupato funga anche da toilette a cielo aperto”.

“Tengo a precisare – aggiunge - che episodi come questo tendono a consumarsi più volte al giorno e a qualsiasi ora in questo tratto segnalato, anche in presenza di bambini, famiglie sia transitanti sia residenti”. Un problema di decoro, ma anche, rimarca la residente “di sicurezza e incolumità per i cittadini” cui si aggiungo le gravi “condizioni igienico sanitarie che si vengono a creare sotto le abitazioni”.

Una situazione che i cittadini avrebbero più volte segnalato, ma senza che siano arrivate risposte soprattutto dall'amministrazione, sostiene. Di qui la volontà di denunciare pubblicamente la situazione di disagio e degrado che vivrebbero ogni giorno i residenti e l'auspicio che alla fine “qualcosa accada”.