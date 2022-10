Strada Parco, disabile scivola all'indietro percorrendo i nuovi marciapiedi di Montesilvano: "Troppo lunghi e pendenti" [VIDEO-FOTO]

Un uomo disabile prova a percorre il nuovo marciapiede della strada parco realizzato a Montesilvano all'altezza di via L'Aquila, ma nonostante il mezzo a motore non ce la fa a salire per poter proseguire. E' quanto si vede nel video girato da un cittadino denunciando che nonostante i lavori fatti, il problema delle barriere architettoniche non sia stato affatto risolto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Hanno speso un milione e seicentomila euro per rifarli promettendo la rimozione delle barriere architettoniche, ma così non è stato – denuncia il cittadino -. I marciapiedi non sono a norma per i disabili. Sono troppo lunghi e pendenti”. Una polemica che arriva proprio nel giorno in cui sono stati presentati i nuovi mezzi Tua destinati alla filovia.