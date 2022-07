Albero cade sulla carreggiata lungo l'autostrada A25 vicino al casello di Bussi Popoli [FOTO]

A causa del maltempo e presumibilmente delle forti raffiche di vento, un albero di grosse dimensioni è caduto lungo la carreggiata in direzione Pescara dell'autostrada A25. L'episodio è avvenuto prima del casello di Bussi - Popoli e per fortuna non sono rimasti coinvolti veicoli in transito. Sul posto sono intervenuti gli uomini di Strada dei Parchi per la messa in sicurezza considerando che parte dell'albero era finito oltre la corsia d'emergenza su una delle due corsie di marcia.