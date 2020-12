VIDEO | Un acquario nel reparto di neonatologia, l'assessore Cremonese promuove una raccolta fondi

L'assessore comunale al commercio, Alfredo Cremonese, ha pensato di fare gli auguri di Natale 2020 realizzando un breve video in cui ha messo insieme una serie di persone con un unico obiettivo: raccogliere fondi per il reparto di neonatologia all'ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara.

"Vogliamo far diventare il reparto un grande acquario, tutto colorato, dipinto", spiega Cremonese. "A Natale 2019 siamo riusciti a racimolare 5000 euro. Ora puntiamo a realizzare questo importante progetto per i bambini. Sarà possibile effettuare anche piccole donazioni aIl'Iban della Asl di Pescara".

Susanna Di Valerio, primario di neonatologia, ringrazia Cremonese "per l‘opportunità che ci ha donato in questo momento storico così complesso, e che ci riempie il cuore. Grazie anche al Team Enjoy di Modena e al suo presidente, Nicola Ortugno, per averci inserito nello splendido progetto di ospedali dipinti".