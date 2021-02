Scende l'indice Rt di contagio, Marsilio: "Ci aspettiamo che l'Abruzzo resti zona arancione"

Le terapie intensive sono piene ma l'indice Rt da Covid è in calo, passando da 1,22 a 1,17 con una forchetta minima a 1,11 e massima a 1,23. Anche il limite massimo non supera l'1,25, che comporterebbe il passaggio in zona rossa

Le terapie intensive sono piene ma l'indice Rt da Covid è in calo, passando da 1,22 a 1,17 con una forchetta minima a 1,11 e massima a 1,23. Anche il limite massimo non supera l'1,25, che comporterebbe il passaggio in zona rossa. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, anticipa il report settimanale:

"Ci attendiamo che domani la cabina di regia nazionale ci confermi in zona arancione. Rimane valida l'ordinanza da me firmata che prevede la zona rossa per le province di Pescara e Chieti fino al 28 febbraio. Province particolarmente colpite dalla variante inglese dove subiscono una forte accelerazione nei casi e nei ricoveri in terapia intensiva".

Marsilio poi spiega che negli ultimi quattro giorni "abbiamo avuto tre giornate con 7 ricoveri in più per ogni giorno in terapie intensive. Abbiamo superato, questa è l'unica soglia che crea allarme, il 30% dei posti occupati in terapia intensiva da malati Covid. Siamo passati al 33-34% e oggi salirà di più".