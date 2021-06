Referendum per abolire la caccia: dal 1° luglio si potranno raccogliere le firme

Da giovedì 1° luglio sarà possibile aderire alla raccolta firme per il referendum per l’abolizione della caccia. Per apporre la propria firma basta recarsi all’ufficio elettorale del proprio Comune o ai banchetti autorizzati.

Si potrà dare la propria adesione fino al 30 settembre 2021.

In tre mesi bisogna raccogliere almeno 500.000 firme.

Non è richiesto alcun contributo economico.

Sono tanti gli italiani contrari alla caccia e lo scorso anno, sottolinea l’Associazione animalisti Pescara, la stagione della caccia 2020-2021 (conclusa lo scorso 30 gennaio) si è chiusa con 14 morti e 48 feriti.