Open Day nel canile di via Raiale per ribadire il no alla sua chiusura

La Lega del Cane di Pescara organizza domenica 12 novembre un Open Day nel canile di via Raiale, a partire dalle ore 11 e fino al tardo pomeriggio. "Sarà un'occasione per stare con i cani di Pescara, ma anche per parlare con noi e condividere con tutti voi la verità", fanno sapere dall'associzione animalista, parlando di "un momento di incontro e di assemblea pubblica a cui speriamo che partecipiate in tanti. Da noi siete i benvenuti sempre, ogni giorno, senza bisogno di prendere appuntamento. L'unica differenza in questo caso è che saremo lì per voi tutto il giorno".

Intanto è stata avviata una petizione per salvare il canile, che ha già superato le 4.500 firme: "Come mostrato chiaramente dai documenti, la cifra necessaria" per sistemare la struttura "è senza alcun dubbio 15mila euro, anche se il Comune continua a raccontare la favola dei 100mila", precisa la Lega del Cane.

"L'audit di dicembre 2022 dice che la non conformità grave sono i box a nord della struttura, il tecnico comunale dice che devono essere abbandonati e noi in più di un'occasione abbiamo ribadito che rinunciare a quei box non è una grande perdita e il canile di via Raiale può sopravvivere senza. Lo stesso tecnico comunale, nella stessa relazione, stima una cifra di massimo 15mila euro per ottenere l'autorizzazione sanitaria. Questa è la verità, ma a quanto pare interessa solo a noi", conclude la Lega del Cane.