È morto Artù, il cane soccorritore di Rigopiano e Amatrice [FOTO]

È morto nei giorni scorsi Artù, il cane eroe intervenuto a Rigopiano per recuperare le persone sotto la neve e le macerie dell'albergo di Farindola distrutto da una slavina a gennaio 2017, ma che fu operativo anche per il terremoto di Amatrice e Norcia (2016-2017). La sua conduttrice, Ali Triulzi, lo ha ricordato con queste toccanti parole: "Ne abbiamo fatte davvero tante io e te in 15 anni, sei stato un amico unico e prezioso e oggi, prima di andartene, mi hai aspettato per salutarmi l'ultima volta. Grazie di tutto, Artù. Buon ponte".

Anche i vigili del fuoco hanno affidato ai social l'ultimo saluto ad Artù: "Ciao Artù grazie di tutto", scrivono. "Te ne sei andato in punta di piedi con il tuo sguardo inconfondibile. Un super cane e soprattutto un super collega. Dal 2008 al 2018 hai dato il tuo prezioso contributo per salvare tante vite. Le giornate senza la tua compagnia saranno sicuramente più vuote". Tantissimi, in generale, i messaggi per salutare e ringraziare Artù che, come detto, ha prestato servizio insieme ai vigili del fuoco per 10 anni.