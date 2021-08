Si svolgerà domenica 8 agosto, nello specchio d'acqua da 1 a 6 miglia al largo della costa tra Montesilvano (fiume Saline) e il porto turistico Marina di Pescara, il “Trofeo Open Fipsas di Traina Costiera - 1° Memorial Emanuele Di Persio”. La manifestazione, patrocinata da Regione, Comune e Provincia di Pescara, è dedicata alla figura di Emanuele Di Persio, socio fondatore dell’Associazione Porto Antico Pescara Asd scomparso prematuramente nel giugno 2020. L’evento, organizzato dal Circolo Nautico Porto Antico Pescara Asd sotto l’egida della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacque, è valido per la qualificazione ai Campionati Italiani di Traina Costiera in programma nel 2022, ma è anche un’importante opportunità per promuovere il territorio pescarese e abruzzese.

La pratica della traina costiera consiste nell’utilizzo di canne da pesca, armate con esche artificiali, trainate con l’imbarcazione; le prede preferite saranno tonnetti alletterati, palamite, lampughe, sgombri e sugarelli. Il programma proseguirà, nell’area eventi del Circolo Nautico Porto Antico Pescara Asd lungo la golena sud, dalle ore 15 con la fase rituale della traina, vale a dire l'attesa pesatura del pescato al termine della quale avverrà la proclamazione del campione di traina costiera.

Saranno in gara anche tre equipaggi locali del circolo organizzatore, che hanno partecipato ai campionati italiani svoltisi a Ravenna nello scorso mese di giugno, capitanati da Alessio Di Muzio, Luca Di Rita e Simone Costantini. La cerimonia di premiazione è prevista alle ore 17 alla presenza dei dirigenti del Circolo, del sindaco Carlo Masci, del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, dell’assessore comunale allo sport, Patrizia Martelli, e dei rappresentanti degli sponsor aderenti.

