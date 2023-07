A Tocco da Casauria 330 iscritti per la Notturna Toccolana numero 13

Conto alla rovescia per la Notturna Toccolana, con Tocco da Casauria che si appresta a vivere la tredicesima edizione della corsa podistica che sta molto a cuore agli organizzatori della Tocco Runner, in memoria di Antonio Bucci e Ginevra Di Rocco.

Con il passare degli anni, tranne l'edizione 2020 non disputata a causa della pandemia, la Notturna Toccolana (330 gli iscritti ad oggi) è diventata talmente importante che nessuno vuole rinunciare alla grande occasione che offre la manifestazione per dare sfogo alla passione per la corsa e anche per accaparrarsi un ricco pacco gara, oltre ai ricchi premi e al grande ristoro finale, che l'ha sempre contraddistinta dalle altre.

La gara competitiva di 9,5 chilometri attraversa tutto il territorio comunale con il suo magnifico centro storico ed è affiancata dalla passeggiata non competitiva di 4,3 chilometri. Alle 18 sono programmate le gare dei bambini e dei ragazzi dai 5 ai 15 anni in piazza Stromei, poi alle 20,30 inizierà la gara vera e propria.

“Quest'anno abbiamo avuto un grande riscontro anche da parte di tutti gli enti coinvolti in collaborazione con il comune di Tocco da Casauria e con il contributo della Regione Abruzzo. C'è stato un grande interesse anche sul fronte degli sponsor che ci hanno assistito e che hanno messo a disposizione anche dei ricchi premi per i partecipanti in denaro e dei rimborsi spese visto che è omologata Fidal oltre alla Uisp”, ha spiegato Gianluca Crisante, presidente della Tocco Runner.

Il pacco gara contiene vini doc Duchi di Castelluccio, una confezione di pasta La Molisana e di caffè Vergnano, un kit gara gel action e un mignon Centerba Toro. Per le premiazioni, oltre ai trofei, sono in palio rimborsi in denaro e la bottiglia di Centerba impagliata per i primi 5 Fidal uomini e donne. A premiazione tutti i primi 5 di tutte le categorie uomini e donne con premi in natura. Per le società a premiazione le prime tre con rimborso spese e le altre con premi in natura. Premiazioni speciali per il 100° classificato e il 150° con scarpa, il 200° e il 250° classificato con un buono da 50 euro.