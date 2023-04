La seconda edizione di ‘Sterrare è umano Trophy’ a Montesilvano dal 28 aprile al 1° maggio

La seconda edizione di ‘Sterrare è umano Trophy’ si svolgerà dal 28 aprile al 1° maggio, confermando come suo quartier generale la città di Montesilvano. L'organizzatore è Simone Romano. Quest'anno ‘Sterrare è umano Trophy’ si è colorato anche di rosa, poiché l’evento di adventuring è stato scelto tra le 5 manifestazioni di settore più importanti d’Italia per la realizzazione del progetto ‘Dal tacco al tassello’.

L’iniziativa, promossa da Adventure Riding insieme a Honda Motor Europe Ltd. Italia, Metzeler, Moto.it, Forma Boots e Garmin, punta a favorire la partecipazione femminile. A Montesilvano saranno accolte le quattro ragazze finaliste.

“L’essere indicati tra le principali iniziative sportive, su scala nazionale, al pari di ‘1000 passi’, ‘Sardegna Grand Tour’, ‘Hard Alpi Tour’ e ‘Swank Rally di Sardegna’ – ha dichiarato Romano – è per noi motivo di orgoglio perché attesta la valenza di una idea progettuale che ha avuto, sin dall’inizio, l’ambizione di coniugare l’avventura sulle due ruote con quella turistica, e ringrazio la Regione Abruzzo e il Comune di Montesilvano per averci affiancato in questo viaggio off road alla scoperta delle bellezze della nostra terra”.