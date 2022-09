La Regata dei Gonfaloni taglia il traguardo della 27esima edizione

Domenica 4 settembre torna la Regata dei Gonfaloni, ormai un classico per le marinerie pescarese e dell’Adriatico, giunto alla sua 27esima edizione. Quest’anno saranno 21 gli equipaggi iscritti alla manifestazione, che ha certamente il sapore della competizione e del sano campanilismo ma rappresenta principalmente una celebrazione delle tradizioni legate al mare.

La prima volta della Regata risale al 1995, quando l’associazione “Il Maestrale” immaginò questa sana gara sportiva; l’evento ha assunto una notorietà crescente nel bacino dell’Adriatico, e in alcune edizioni ha visto anche la partecipazione di equipaggi della sponda croata. L’evento sportivo si svolge con dieci vogatori per squadra, oltre a un timoniere, i quali si sfidano sulla distanza di un miglio marino, con due giri di boa per gli uomini e un giro di boa per le donne.

La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo, nacque da un'idea di Giovanni Verzulli, storica figura della Marina sud, che con il suo impegno e la sua dedizione ne ha permesso la realizzazione per ben 23 volte, fino alla sua scomparsa.

Oggi a capo dell'associazione è passato il figlio Fabrizio, che con la collaborazione della famiglia continua nella tradizione e in memoria del padre Giovanni. La manifestazione sportiva di domenica 4 settembre sarà preceduta da una serata, sabato 3 settembre, all'insegna del cibo (pesce locale) e di spettacoli musicali e folkloristici.

Questi i partecipanti:

Categoria uomini: 1 Lega navale Molfetta (due squadre), 2 Martinsicuro, 3 Passignano, 4 Vogatori città di Taranto, 5 Lega navale Taranto, 6 Lega navale Ortona, 7 La ciurma Vasto, 8 Termoli (due squadre), 9 Porto Antico Pescara, 10. Pescara (lifeguard), 11. Canottieri Pescara

Categoria donne: 1 Termoli (due squadre), 2 Porto Antico Pescara, 3 Lega navale Ortona, 4 Lega navale Taranto, 5 Palio di Taranto, 6 Lega navale Molfetta, 7 Canottieri Pescara