Al Flaiano il Premio nazionale Gabriele D'Annunzio di pugilato

Mercoledì 24 novembre a Pescara si terrà il Premio nazionale Gabriele D'Annunzio di pugilato. Su segnalazione di una commissione nazionale di professionisti, verrà proposta una serata di alta qualità scenografica e narrativa nel corso della quale saranno conferiti riconoscimenti prestigiosi in ambito pugilistico nazionale ai migliori atleti, maestri e dirigenti, ma anche per lodevoli interventi sportivi nell'ambito sociale. Il Premio prevederà anche una sezione di respiro regionale.

Tra gli altri interveranno Roberto Cammarelle, Clemente Russo, Irma Testa ed Emanuele Blandamura. La serata vuole celebrare le eccellenze del pugilato nazionale e internazionale e la più antica e nobile tra le discipline olimpiche. Il Premio Gabriele d'Annunzio si pone come unico ed esclusivo interamente dedicato alla Noble Art in Italia. Inseriti come protagonisti dall'organizzazione, nei vari momenti della Kermesse, alcuni bambini e ragazzi dell'associazione “Prossimità alle Istituzioni”, del Centro di Educazione alla Legalità attraverso lo Sport, di cui il Boxing Team è partner principale fin dal 2009.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...