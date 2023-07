Al porto turistico torna il Pescara Skate Jam

Domenica 16 luglio lo skateboarding torna protagonista in Abruzzo con il Pescara Skate Jam. Il contest si svolgerà nello Skatepark del porto turistico Marina di Pescara. L’evento, sulla scia del successo dello scorso anno, ripropone anche per l’edizione 2023 un format collaudato grazie all’organizzazione di Actionside, punto di riferimento nella scena degli action-sports della nostra regione.

La manifestazione, ufficialmente riconosciuta dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici come finale regionale di skateboarding, è realizzata in collaborazione con la Commissione Italiana Skateboarding, con il patrocinio del Comune di Pescara e Marina di Pescara. Saranno presenti tutte le categorie di gara maschili e femminili, nel rispetto delle seguenti fasce d’età: junior, senior e master.

“La nostra passione va oltre le difficoltà - ha detto Cristian Guarnieri, presidente di Actionside - Siamo all’ennesimo evento organizzato in un impianto non all’altezza di una disciplina olimpica, che ci limita tantissimo. Ma comunque non molliamo. Da circa 30 anni siamo sulla scena senza poterci realmente esprimere nella nostra città. Nel collettivo abbiamo esponenti che hanno scritto pagine di storia in varie discipline e che sono ancora attivi sul campo. Vogliamo mettere a disposizione dei più giovani la nostra esperienza. Pescara Skate Jam nasce infatti per gli skaters locali della nuova generazione. Ma la città ha bisogno di un vero Skatepark, per ospitare eventi più importanti e formare nuovi professionisti. Un impianto adatto non solo allo skateboarding ma a tutte le discipline action”.

Spazio dunque alle gare, a partire dalle 14. Pescara ancora protagonista grazie alla disciplina olimpica, sport del momento, e ai suoi giovani talenti.