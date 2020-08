Dopo il successo della tappa di luglio torna a Pescara 'Happiness', il tour nazionale dedicato al beach tennis amatoriale. Appuntamento martedì 11 e mercoledì 12 agosto. Organizza E-Motion agency in collaborazione con l’Asd Top Smash.

Sul litorale si ritroveranno appassionati da tutta Italia per prendere parte a un fitto programma di gioco:

martedì 11 agosto Doppio Under, Doppio Maschile Basic, Doppio Senior/Junior, Doppio misto, Doppio femminile e lo Shoot Out, (singolare maschile e femminile con formula esclusiva di questo circuito)

Doppio Under, Doppio Maschile Basic, Doppio Senior/Junior, Doppio misto, Doppio femminile e lo Shoot Out, (singolare maschile e femminile con formula esclusiva di questo circuito) mercoledì 12 agosto Doppio maschile limitato e Open, con premi per tutte le categorie

Tante le coppie già iscritte in tutte le categorie per un evento che, come in tutte le tappe di Happiness 2020, si sta rapidamente avvicinando al sold Out. Patrocinano il Comune di Pescara e la Regione Abruzzo.