Pescara capitale del basket con le finali nazionali under 15

Orario non disponibile

Quando Dal 29/05/2023 al 04/06/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dal 29 maggio al 4 giugno si terranno a Pescara, tra il Palaelettra e il Palapepe, le finali nazionali di basket under 15, organizzate dall'Amatori Pescara. L'assessore comunale allo sport Patrizia Martelli parla di "un altro grande evento sportivo che torna a Pescara dopo ben sedici anni. Ci saranno 350 sportivi e 16 squadre pronte a contendersi il titolo. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti gli atleti".

Soddisfatto il presidente del Coni, Enzo Imbastaro: "In città torna la pallacanestro di un certo livello. Faccio i complimenti all'Amatori per l'organizzazione di questo evento. Le società che verranno qui in Abruzzo si troveranno bene".

Aggiunge il sindaco Carlo Masci: "Una cosa è la competizione, un'altra è vedere i giovani che crescono attraverso lo sport. Ringrazio il presidente regionale del Coni Enzo Imbastaro e i rappresentanti delle società sportive legate al basket. A Pescara abbiamo impianti all'avanguardia che verranno riqualificati insieme a due nuovi impianti che costruiremo grazie ai fondi Pnrr, uno dei quali in via Di Girolamo, mentre riqualificheremo l'impianto di Zanni realizzandovi una struttura polivalente. La nostra si conferma una città effervescente, esplosiva, dinamica. Pescara è Pescara".

Conclude Francesco Di Girolamo, presidente della Fip Abruzzo: "Torniamo a Pescara dopo anni di assenza, e lo facciamo con una finale giovanile importante. È un evento di prestigio, dove saranno presenti le prime sedici società d'Italia. Vedremo all'opera quelli che sono i prospetti che un giorno vestiranno la maglia delle nostre nazionali ai massimi livelli. Saranno giorni intensi di pallacanestro".