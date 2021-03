Assemblea elettiva regionale della federazione pallavolo a Montesilvano domenica 7 marzo. Candidato unico alla presidenza è Fabio Di Camillo, con alle spalle già un mandato e mezzo. I candidati al direttivo sono Roberto Esposito, Maria Leone, Carlo Marini, Aniello Papa, Alberto Valente e Marco Zulli.



Al mattino è prevista l’assemblea regionale per l’elezione del presidente, dei consiglieri e del revisore del comitato regionale Abruzzo, mentre nel pomeriggio (dalle ore 13.30) ci sarà l’assemblea nazionale in streaming delle società, atleti e tecnici per l’elezione del presidente, dei vice presidenti, dei consiglieri federali, dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici e del revisore dei conti.



Ogni delegato per l’assemblea regionale oltre alla propria, potrà portare una sola delega di altra società, mentre non è ammessa delega per i rappresentanti atleti e tecnici. Si raccomanda che all’assemblea partecipino solo i dirigenti e tecnici ed atleti che possono votare.



Per il nazionale, invece, ogni delegato di società potrà portare oltre alla propria, altre cinque deleghe; non è ammessa delega per i rappresentanti atleti e tecnici. Mentre per l’assemblea nazionale degli atleti e dei tecnici gli aventi diritto a voto possono essere portatori di deleghe rilasciate in numero non superiore a tre. Tutti i lavori dovranno essere effettuati seguendo i vigenti protocolli Covid.