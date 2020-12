Pescara-Cosenza 0-0, il 2020 dei biancazzurri si chiude con uno scialbo pareggio

All'Adriatico la sfida tra Pescara e Cosenza termina 0-0, e così il 2020 dei biancazzurri si chiude con uno scialbo pareggio. Neanche oggi il Delfino è riuscito a vincere, nonostante la superiorità numerica e qualche occasione importante soprattutto nei minuti finali.

Pescara-Cosenza: la cronaca

Pronti via, al 9′ Bocchetti calcia alto sugli sviluppi di una punizione: clamoroso spreco per i padroni di casa! Due minuti più tardi c'è una conclusione secca di Kone con il sinistro da 40 metri, ma Fiorillo manda in angolo.

Verso la fine del primo tempo gli ospiti restano in 10 per l'espulsione di Bittante: il giocatore si fa ammonire al 43' per un brutto intervento su Maistro, beccandosi poi il secondo cartellino giallo dopo appena sessanta secondi per un fallo su Bellanova.

Nella ripresa, al 64', arriva il goal di Galano, ma il guardalinee alza la bandierina per fuorigioco dell'attaccante e, di conseguenza, Serra annulla. Gli abruzzesi cercano di imprimere una svolta alla partita: all'84' finisce fuori il bolide di Nzita, all'88' Valdifiori effettua un tiro in porta che viene però parato dal portiere avversario. E così l'incontro finisce a reti bianche.

Pescara-Cosenza: il tabellino

PESCARA (3-5-1-1) - 1 Fiorillo, 2 Bellanova, 6 Scognamiglio, 8 Memushaj, 11 Galano, 16 Bocchetti, 26 Guth, 37 Maistro, 40 Omeonga, 44 Jaroszyński, 77 Ceter. A disp.: 46 Alastra, 7 Bočić, 10 Valdifiori, 14 Balzano, 15 Blanuta, 20 Crecco, 21 Ventola, 27 Riccardi, 31 Busellato, 34 Fernandes, 47 Nzita, 72 Vokic. All. Breda

COSENZA (3-4-1-2) - 30 Falcone, 2 Corsi, 4 Tiritiello, 5 Idda, 6 Bahlouli, 7 Báez, 10 Carretta, 16 Sciaudone, 18 Legittimo, 25 Kone, 27 Bittante. A disp.: 22 Saracco, 9 Petre, 11 Sacko, 13 Bouah, 17 Abou Ba, 19 Vera, 20 Borrelli, 21 Bruccini, 23 Gliozzi, 28 Ingrosso, 79 Sueva, 88 Petrucci. All.: Occhiuzzi

Arbitro: Serra di Torino

Recupero: 1' pt, 3' st