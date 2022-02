Futsal Pescara Femminile, il derby è tuo: 3 a 2 al Francavilla

Cronaca

Abbastanza contratta la prima parte con le iniziative di Amparo e Bertè che non trovano fortuna. Ne ha un pizzico in più Duda, che è brava a salvare con l'aiuto del palo sulla percussione di Ortega. Al 7° Soldevilla prolunga di testa per Xhaxho, l'estremo difensore di casa esce bene ma la palla torna sul destro della biancazzurra che dal limite non inquadra la porta per un soffio. Dopo un tiro di Sgravo deviato in angolo, ancora Xhaxho con un assist quasi involontario per Rozo, ma Duda si fa trovare pronta alla risposta. Siamo al 17° e tutto sta per cambiare a favore belle biancazzurre che in 25" centrano un 1-2 micidiale: vantaggio di Ortega su ribattuta sugli sviluppi di una punizione calciata da Xhaxho e immediato bis di Boutimah, brava a raccogliere l'assist sul secondo palo di Amparo.