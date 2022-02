Futsal Pescara Femminile, pokerissimo al Padova e vetta ritrovata

Vetta ritrovata, con 32 punti, in attesa di Città di Falconara-Lazio. Il Pescara cala il pokerissimo contro il fanalino di coda Padova, dando continuità al pari col Bitonto. Doppiette per Ortega e Belli, a segno anche Rozo: una buona prova corale in vista del derby.

Cronaca

Partenza-lampo per le biancazzurre con Ortega dopo 14" ma pareggio rapido delle ospiti con Carrarini al 3'. Bisogna attendere il 14° per il nuovo sorpasso con Belli che sorprende sul primo palo Carturan, quest'ultima autrice nel frattempo di almeno tre interventi decisivi. Prima dell'intervallo, Fernandez a tu per tu con Sestari che le nega la gioia del gol. Ancora Belli ad inizio ripresa con un'altra grande conclusione per il bis personale, poi bis anche per Ortega dopo una bella triangolazione con Soldevilla sulla sinistra. 4-1 al 12°, mentre 30" più tardi Rozo mette dentro una cinquina da applausi: finta col mancino e palla sotto il sette. Ultimo sussulto di marca veneta: Bernardelle viene pescata al limite e non sbaglia, battendo Esposito subentrata a Sestari. Tre punti che valgono come regalo per la numero 1 di casa, nel giorno del suo compleanno.