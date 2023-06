Despotovic saluta il Futsal Pescara e torna in patria

Frane Despotovic non sarà l'allenatore del Futsal Pescara nella prossima stagione di serie A di futsal. Il coach croato, 41 anni, dopo la semifinale scudetto persa contro l'Olimpus Roma, ha già salutato la città adriatica e la sua vecchia dirigenza: tornerà in patria, dove ha già firmato con l'ambizioso Olmissum, club della massima serie croata della città di Almissa, affacciata sull'altra sponda dell'Adriatico, a pochi chilometri a sud di Spalato. E' durata una sola stagione l'esperienza del tecnico di Spalato in biancazzurro. Stagione positiva, chiusa con il terzo posto e la semifinale. Unica pecca, la mancata qualificazione alle finali delle due coppe, Coppa della Divisione e Coppa Italia. Ma il cammino di Mammarella e compagni è stato comunque positivo, con tante vittorie entusiasmanti, anche e soprattutto contro le grandi del campionato, un bel gioco, mentalità offensiva gol e spettacolo. Tutte qualità che, nei mesi della stagione appena terminata, sono state apprezzate dal pubblico del Palarigopiano. Si apre adesso il totoallenatore in casa Futsal Pescara, ma sarà un'estate impegnativa, visto che molti protagonisti dell'ultima stagione dovrebbero salutare il club nelle prossime settimane per accasarsi altrove.